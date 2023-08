Das waren Oberösterreichs Regen-Hotspots

Oberösterreich ist mit einem blauen Auge davon gekommen: Während die Einsatzkräfte in Kärnten und Teilen der Steiermark seit Freitagnachmittag – wie berichtet – im Dauereinsatz stehen, wies das Landesfeuerwehrkommando hierzulande gerade einmal 20 Einsätze wegen Überflutungen oder Sturmschäden aus, hinzu kommen einige wenige Bootsbergungen. Dennoch waren die Regenmengen, die in den vergangenen 48 Stunden auf oberösterreichischen Boden niedergingen, beträchtlich.

Wie die Aufzeichnungen des hydrographischen Dienstes des Landes zeigen, kam in manchen Regionen binnen eines Wochenendes so viel Niederschlag zusammen, wie normalerweise in einem Monat. Zum Vergleich: 1150 Liter Niederschlag fallen im Laufe des durchschnittlichen Jahres auf jeden Quadratmeter Oberösterreichs, 110 Liter sind es in einem typischen August. An der Messstation in Weißenbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) waren es in den vergangenen zwei Tagen 150,2 Liter – der mit Abstand höchste Wert in Oberösterreich.

Traun erreichte HW-1-Grenze

Am Almsee wurden 110,4 Liter registriert, in Ebensee am Traunsee weist der hydrographische Dienst mit Stand Sonntag, 16 Uhr, 105,5 Liter aus. 104,9 Liter waren es in Kirchdorf an der Krems, 100,2 in Klaus an der Pyhrnbahn. Von den größeren Fließgewässern erreichte einzig die Traun einen Pegel oberhalb der Hochwasser-1-Grenze, also jenem Wasserstand, der statistisch gesehen einmal jährlich auftritt, Alarmstufe 1 wurde bei Ebelsberg ausgegeben, wo der Pegel der Traun auf 479 cm angestiegen ist.

Während das Salzkammergut und die Pyhrn-Priel-Region vom Regen besonders betroffen waren, blieb es in Mühl- und Innviertel vergleichsweise trocken. An der Messstation in Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) wurde mit 22,4 Liter der landesweit niedrigste Wert gemessen. In Kopfing im Innkreis (Bezirk Schärding) waren es 22,6 Liter, in Schlägl (Bezirk Rohrbach) 23,3 Liter. In der Landeshauptstadt Linz regnete es, einschließlich des kräftigen Schauers am frühen Sonntagnachmittag, 44,3 Liter binnen der vergangenen 48 Stunden.

Wetterwarnung gilt weiterhin

Allerdings ist es mit dem Niederschlag noch nicht vorbei: Auch wenn kein flächendeckender Dauerregen mehr erwartet wird, bringt die Nacht auf Montag bei vielen Wolken weitere Schauer, die speziell im Inn- und Hausruckviertel und im Bergland auch kräftiger ausfallen können. Für den Süden Oberösterreichs gilt noch bis Montagmittag eine orange Wetterwarnung, für Teile des Inn- und Hausruckviertels eine gelbe. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf herbstliche acht bis zwölf Grad.

Unbeständiger Wochenstart

Unbeständig geht es am Montagvormittag weiter, erst am Nachmittag setzt sich vor allem im Flachland immer öfter trockenes Wetter durch. Bei starkem Westwind mit Böen von bis zu 60 km/h bleibt es bei zehn bis 15 Grad deutlich zu kühl für Anfang August. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1800 Meter.

Ab Dienstag geht es mit den Temperaturen langsam aber stetig bergauf, und auch die Sonne lässt sich immer öfter blicken. Wirklich stabiles und heißes Badewetter ist aber derzeit nicht in Sicht. Die detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Die Regen-Hotspots Oberösterreichs

Weißenbach am Attersee: 150,2 Liter Almsee: 110,4 Liter Ebensee: 105,5 Liter Kirchdorf an der Krems: 104,9 Liter Klaus an der Pyhrnbahn: 100,2 Liter Pechgraben: 98,2 Liter Brunnbach: 98,1 Liter Linzerhaus: 85,9 Liter Bad Goisern: 83,5 Liter St. Pankraz: 83,2 Liter

Quelle: hydro.ooe.gv.at, Stand: Sonntag, 16 Uhr

