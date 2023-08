Mehr als 25 Grad: Am Donnerstag kommt der Sommer zurück

"Ab der zweiten Wochenhälfte kehrt das sommerliche Wetter – da reden wir von Temperaturen von mehr als 25 Grad Celsius – zurück nach Oberösterreich."

In den kommenden drei Tagen hingegen bleibt es wechselhaft und regnerisch. Die Temperaturen erinnern schon sehr an den Herbst. Am Montag sinken die Temperaturen weiter ab, die Höchstwerte erreichen nur noch 15 Grad. Auf den Gipfeln in 2000 Meter Höhe ist mit Schneefall zu rechnen, "der Schnee kann hier auch liegen bleiben", sagt Buschek.

Instabiles Wetter bis Mittwoch

Am Dienstag ergeben sich zwischen den leichten Niederschlägen immer wieder einzelne Sonnenfenster in Oberösterreich. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad – "Eine deutlich spürbare Erwärmung im Vergleich zum Montag. Auch der Niederschlag wird weniger", sagt der Meteorologe. Eine mögliche Wetterstörung könnte auch die Aussichten auf den Mittwoch noch trüben, hier steht laut GeoSphere Austria-Experten noch ein großes Fragezeichen.

Ab Donnerstag wird das Wetter zunehmend freundlicher und stabiler mit Temperaturen bis zu 25 Grad, der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest. Durch einen schwachen Hochdruckeinfluss kehrt auch das Badewetter wieder zurück. "Diese Woche ist es noch ein bisschen durchwachsen, die kommende Woche verspricht wieder Temperaturen bis zu 30 Grad", sagt Buschek. "Der August hat gerade erst begonnen, die Tage sind lang und die Sonne steht noch relativ hoch – der Sommer dürfte sich also fortsetzen."

