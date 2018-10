Die meisten tödlichen Motorradunfälle passierten in Oberösterreich

LINZ/WIEN. 24 Motorradfahrer sind in der heurigen Saison auf Oberösterreichs Straßen ums Leben gekommen. Oberösterreich ist damit trauriger Spitzenreiter der Statistik.

Der ÖAMTC hat am Mittwoch eine vorläufige Bilanz der zu Ende gehenden Motorradsaison gezogen - und diese fällt nicht gerade erfreulich aus.

Bis 22. Oktober waren 96 getötete Biker zu beklagen - um 14 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das ist der höchste Wert seit 2005, obwohl die aktuelle Gesamtunfallbilanz mit derzeit 336 Verkehrstoten leicht rückläufig ist.

24 Tote in Oberösterreich

"Gründe für den Anstieg sind sicher die durch das schöne Wetter lange Saison und der in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent gestiegene Motorradbestand sowie die dadurch höhere Gesamtfahrleistung", weiß ÖAMTC-Techniker David Nose.

Die meisten tödlichen Motorradunfälle gab es in Oberösterreich (24), gefolgt von Niederösterreich (16), der Steiermark (16), Tirol (15), Kärnten und Salzburg (je 8), Vorarlberg (4), dem Burgenland (3) und Wien (2).

Erst Mitte Oktober waren in Oberösterreich an einem Wochenende gleich zwei tote Zweiradfahrer zu beklagen. In Weyer (Bezirk Steyr-Land) kam ein 59-Jähriger bei einem Überholmanöver mit seinem Motorrad rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Felswand.

In Rainbach am Mühlkreis (Bezirk Freistadt) wurde 69-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb – die OÖN berichteten.

Mehr junge Fahrer verunglückt

Heuer sind, entgegen den vergangenen Jahren, mehr junge Motorradfahrer tödlich verunglückt: 29 Prozent waren unter 30 Jahren. Die größte Gefahr beim Motorradfahren ist aber zu wenig Übung, oft in Kombination mit Übermut und falschem Risikobewusstsein.

Dass Eigenfehler zu vielen Unfällen führen, belegt auch die Statistik: 53 Prozent aller tödlichen Motorradunfälle waren auf nicht angepasste Geschwindigkeit und riskantes Überholen zurückzuführen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema