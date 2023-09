15-Jährige musste aufs Klo und stürzte 30 Meter ab

Die 15-Jährige besuchte am Samstagabend ein Fest in Grünburg. Kurz nach Mitternacht verließ die Jugendliche das Fest und wollte noch in einem nahegelegen Waldstück aufs Klo gehen. Sie kletterte über einen Zaun, wusste aber aufgrund der Dunkelheit und der mangelnden Ortskenntnis nicht, dass dahinter eine beinahe senkrechte Böschung Richtung Steyr-Fluss war. Das Mädchen stürzte rund 30 Meter ab.

Eine Freundin, die den Unfall beobachten konnte, setzte sofort die Rettungskette in Gang. Es wurden mehrere umliegende Feuerwehren, darunter auch Höhenretter und mit Booten ausgestattete Feuerwehrkräfte, alarmiert. Einsatzkräfte der BRD Grünburg/Steinbach und Molln wurden zu dem verunglückten Mädchen abgeseilt. Darunter befand sich auch ein Arzt, der die 15-Jährige die ganze Zeit über versorgte.

Da aufgrund der Geländebeschaffenheit die Bergung vom Absturzort aus nicht durchgeführt werden konnte, musste das Mädchen mit einem Boot der FF Steyrling etwa 300 m flussabwärts gebracht werden. Gegen 2:30 Uhr konnte die 15-Jährige schließlich an die Rettung übergeben und in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper