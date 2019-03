Evangelische Kirche prüft rechtliche Schritte gegen Karfreitagslösung

In vorwiegend evangelischen Gemeinden, wie im Salzkammergut ist die Entscheidung des Bürgermeisters, so wie in den Jahren vorher den Evangelischen Frei zu geben, verständlich. Nur ist hier zu prüfen, ob das Recht, welches sich die evangelischen Mitarbeiter bereits seit Jahren so ähnlich wie erworben haben nicht dann auch auf alle Arbeitnehmer ausgewertet werden muss, nur dann entspricht es den EuGH-Vorgaben.



Eine willkürliche Entscheidung des Bürgermeisters, weil dem das Gesetz, ob politisch, religiös oder aus sonstigen Gründen nicht passt, wird schwer vor dem Gesetz bestehen können.



Nachdem es sich jetzt durch das Verhalten der AK bei der ganzen Angelegenheit nicht mehr um eine Sozialpartnerschaftliche Einigung, gültig nur für evangelische Arbeiter handelt, ist bei einem Gesetz darauf zu achten, wie muss der Gesetzgeber hinkünftig bei Feiertagen anderer Religionen sich entscheiden.



Aus diesem, erkennbaren Grund, ist die jetzige Entscheidung der Regierung erklärbar.