Kim Jong-un im gepanzerten Zug zu Gipfeltreffen mit Trump aufgebrochen

PJÖNGJANG. Ein offizielles Foto von der Abfahrt zeigte Kim winkend in einer Tür des gepanzerten Sonderzugs. Die fast 4.000 Kilometer lange Fahrt nach Vietnam könnte rund 60 Stunden dauern.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist mit dem Zug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam aufgebrochen. Ein offizielles Foto von der Abfahrt zeigte Kim winkend in einer Tür des gepanzerten Sonderzugs. Bild: APA

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, Kim habe den Bahnhof der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang am Samstag nach einer Verabschiedung durch eine Ehrengarde verlassen.

Am Samstagabend überquerte der grüne Zug in Dandong die Grenze nach China, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap und die Website NK News berichteten. Die genaue Route wurde geheim gehalten.

Über Kims Reisepläne war seit Tagen spekuliert worden. Sein zweites Gipfeltreffen mit Trump ist am Mittwoch und Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi geplant. Im Juni vergangenen Jahres hatten sich die beiden erstmals in Singapur getroffen. Vor dem Gipfel mit Trump wird Kim in Vietnam zu einem offiziellen Staatsbesuch empfangen, wie die das Außenministerium in Hanoi am Samstag angekündigt hatte.

Bei seiner Zugreise wird Kim laut KCNA von dem General Kim Yong-chol begleitet, der als rechte Hand des Machthabers gilt und im Jänner von Trump im Weißen Haus in Washington empfangen worden war.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen

In der Grenzstadt Dandong im Nordosten Chinas galten am Abend strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei sperrte die Brücke über den Grenzfluss ab und schickte einen AFP-Korrespondenten weg. Ein Hotel an der Brücke wurde kurzfristig für Renovierungsarbeiten geschlossen. "Der Zug ist lang und er ist langsamer über die Brücke gefahren als der Touristenzug", sagte ein Augenzeuge NK News. Die Fenster der Wagons seien verdunkelt gewesen, bei der Fahrt über die Brücke habe nur das Vorderlicht geleuchtet.

Unklar war zunächst, ob Kim einen Zwischenstopp in Peking einlegt. Am Bahnhof gab es allerdings keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, was darauf hindeutet, dass der nordkoreanische Machthaber zumindest auf der Hinfahrt nicht in der chinesischen Hauptstadt hält.

Lange Zugreisen haben in Kims Familie Tradition: Auch sein Vater Kim Jong-il und sein Großvater Kim Il-sung nutzten gepanzerte Züge für ihre Reisen inner- und außerhalb Nordkoreas. Kim Jong-il war für seine Flugangst bekannt, was seine Reisen auf Überlandfahrten beschränkte. Sein Sohn nimmt bei Inlandsreisen gerne das Flugzeug. Auch zum ersten Gipfeltreffen mit Trump in Singapur war er geflogen.

