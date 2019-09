Die letzten sechs Singles dieser "Liebesg’schichten und Heiratssachen"-Saison präsentiert die jüngste Folge der beliebten ORF-Reihe heute, 2. September, um 20.15 Uhr in ORF 2. Darin begleitet die im März verstorbene Elizabeth T. Spira drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland auf ihrer Partnersuche.

Darunter ist auch die Linzerin Hilde, die sich gerne wieder verlieben möchte. Sie hat einige Erwartungen an einen möglichen neuen Mann an ihrer Seite, vor allem aber wünscht sie sich: "Ein Blick und man weiß, man g’hört z’samm’.

Nach einem Monat Pause gibt es am 2. Oktober das große Finale der 23. Staffel - der letzten, an der Elizabeth T. Spira vor ihrem Tod gearbeitet hat. Ab 20.15 Uhr ist die traditionelle Bilanzfolge sowie, als Tribute an die Dokumentaristin der österreichischen Seele, ein "Best of" des Erfolgsformats auf dem Programm.