Kunst des Helfens im Museum Angerlehner

68 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler haben insgesamt 72 Arbeiten kostenlos zur Verfügung gestellt, um unter dem Leitsatz "Kunst des Helfens" den gemeinnützigen Verein "Happy Kids" zu unterstützen. Der Reinerlös dieser Auktion dient dazu, gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und die Hilfsbereitschaft der Künstlerinnen und Künstler ist gewaltig: von Irene Andessner, über Johann Jascha, Josef Linschinger, Andrea Pesendorfer, Antonia Riederer, Elle Fee, Herbert Brandl, Maria Moser, Wolfgang Stifter und Guido Katol bis zu Martin Praska. Es handelt sich um Kunstwerke mit Rufpreisen von 70 bis 2000 Euro.

Die beeindruckende Wachs-Malerin (Enkaustik) Bianca Kiso, auch Präsidentin des veranstaltenden Serviceclubs "Ladies Circle 13 Wels", hat eigens für diese Auktion das Werk "Michael der Seelenwäger am Tag des jüngsten Gerichts" (Rufpreis: 1400 Euro) geschaffen", um das Thema von Gewalt an Kindern auch künstlerisch umzusetzen. "Die Arbeit mag düster wirken, aber am Ende vermittelt sie Gerechtigkeit. Kinder glauben an Engel und dieser Glaube manifestiert sich hier", sagt Kiso.

Wegen der Corona-Bestimmungen bitten die Veranstalterinnen um Anmeldung für die Auktion per E-Mail: info@ladiescircle-wels.at. Weitere Infos unter: www.ladiescircle-wels.at.

Bianca Kisos Enkaustik-Arbeit Bild: LC13W