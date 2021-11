"Bei den Briten ist das Thema Corona erledigt"

"Wir haben alle Projekte planmäßig abgewickelt", sagt GIG-Geschäftsführer Gerhard Haidinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Auch der Umsatz blieb mit 57 Millionen Euro auf dem Niveau der Vorjahre.

Der Knick kam dann aber heuer. Bauprojekte wurde verschoben. "Wir haben Leasing-Kräfte abgebaut und mussten in Teilbereichen in Kurzarbeit", sagt Haidinger. Der Umsatz werde heuer sinken, wie stark sei derzeit noch nicht absehbar. Jetzt füllen sich die Auftragsbücher aber wieder. "Aus derzeitiger Sicht haben wir bis 2023 wieder eine gute Auslastung."

GIG macht rund die Hälfte seines Geschäfts in der britischen Hauptstadt London. Und dort läuft es längst wieder rund. "Das Thema Corona ist dort erledigt. In London gilt business as usual, nur halt ohne Touristen", sagt der GIG-Geschäftsführer, der heuer bereits zwei Mal, zuletzt vor vier Wochen, in London war. Auch der Brexit sei für GIG ohne Schrammen über die Bühne gegangen. Das Unternehmen habe aber versucht, auf dem Heimmarkt Österreich und auch in Deutschland verstärkt Projekte an Land zu ziehen. Im Vorjahr konnte etwa das Bürogebäude "Cube" beim Berliner Hauptbahnhof fertiggestellt werden.

Eine viel größere Herausforderung als Corona und Brexit sei die Materialknappheit. "Das wird noch spannend werden", sagt Haidinger. Mit der Knappheit steigen auch die Preise. Das gelte für Großbritannien genauso wie auf allen anderen Märkten.

Alu um ein Drittel teurer

Als Beispiel nennt Haidinger das für GIG-Fassaden wichtige Metall Aluminium. Die Preise dafür seien um bis zu 50 Prozent, im Durchschnitt um rund ein Drittel gestiegen. Es gebe aber großes Verständnis seitens der Kunden für diese Situation. Es sei großteils gelungen, für bereits fixierte Projekte erfolgreich nachzuverhandeln.

Eine besondere Herausforderung sei das Thema Nachhaltigkeit. "Vor allem der Klimaschutz ist aber nicht nur für uns und unsere Branche eine Notwendigkeit, sondern für die gesamte Gesellschaft", sagt Haidinger. Für sein Unternehmen sieht er das Nachhaltigkeits-Thema aber "eher als Chance", die man auf jeden Fall nutzen wolle.