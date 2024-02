Energie AG Oberösterreich erweiterte Führung im Erzeugungsbereich

Peter Stöckler wechselte von der Leitung der Konzernstrategie. Dies "unterstreicht unser Engagement, die Energiewende voranzutreiben" und neue Wege in Richtung Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation zu gehen, so CEO Leonhard Schitter in einer Aussendung.

Der 46-jährige studierte Umweltsystemwissenschafter leitet mit Josef Postl und Norbert Rechberger den Erzeugungsbereich.

