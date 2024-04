Karl Purkarthofer neuer CEO von Primetals

Karl Purkarthofer übernimmt die Agenden von Etsuro Hirai, der noch für sechs Monate für den Standort tätig sein wird, bevor er in den Ruhestand tritt.

Purkarthofer ist seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen und Geschäftsbereichen des Konzerns tätig. Nach seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Graz startete er seine Karriere als Projektleiter bei der damaligen VAI, wechselte rasch in Managementfunktionen, die er auch in den USA und Großbritannien ausübte. Purkarthofer übernahm 2016 den globalen Geschäftsbereich Metallurgical Services und ist seit 2020 Mitglied des Executive Management Teams von Primetals Technologies.

"Der Linzer Standort ist ein Innovationszentrum. Wir gehören bereits heute zu den technologischen Vorreitern für Green Steel Technologien. Ich freue mich gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kunden die Transformation der Eisen und Stahlproduktion zu gestalten. Somit leisten wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Industrie und zum Klimaschutz.“ wird Purkarthofer in einer Aussendung zitiert.

