Stahlanlagenbauer Primetals ist über Jahre ausgelastet

Spannende Wochen erlebt derzeit die Vertriebsmannschaft der Primetals Technologies in Linz. Drei Angebote für Großprojekte sind draußen, mit den Kundenentscheidungen ist ab Jänner 2024 zu rechnen. So hat Primetals der voestalpine angeboten, den Elektrolichtbogenofen zu liefern. Das frühere Schwesterunternehmen kündigt einen Zuschlag für Jänner an (siehe OÖN von gestern).