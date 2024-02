6 Prozent: Anstieg der Arbeitslosigkeit in Oberösterreich am höchsten

Rund 10.000 Oberösterreicher befanden sich im Jänner in Schulungen.

In Oberösterreich ist die Arbeitslosenquote im Jänner auf sechs Prozent gestiegen, im Vorjahr lag sie bei 5,2 Prozent. Der Anstieg um 0,8 Prozent ist der höchste im Bundesländervergleich. 43.420 Oberösterreicher (knapp zwei Drittel davon Männer) waren arbeitslos gemeldet, die Zahl der Beschäftigten lag bei 683.000 Personen.

Die Arbeitslosigkeit stieg bei den Frauen um 12,3 Prozent, bei den Männern um 16,7 Prozent. Der stärkste Anstieg fand bei den Jugendlichen (unter 25 Jahre) statt, hier erhöhte sich die Anzahl der Vorgemerkten um mehr als ein Viertel. Bei Personen über 55 stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent. Personen, die maximal einen Pflichtabschluss haben, machen knapp die Hälfte aller Arbeitslosen im Bundesland aus.

"Entwicklung ist nach wie vor robust"

"Wir spüren nun die Ausläufer der abgeschwächten Konjunktur gepaart mit der saisonalen Winterarbeitslosigkeit. In der langjährigen Betrachtung ist die Entwicklung des oberösterreichischen Arbeitsmarktes jedoch nach wie vor robust. Anzeichen für eine zu erwartende Trendumkehr sehen wir im hohen Anteil an Einstellzusagen seitens der Betriebe, die damit signalisieren, ihre jetzt freigesetzten Mitarbeiter wieder zurück in Beschäftigung zu holen", sagt Markus Litzlbauer, stellvertretender Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich (AMS).

Ende Jänner standen beim AMS Oberösterreich 22.499 offene Stellen zur Verfügung, um 8.182 bzw. 26,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Zudem waren 1.566 sofort verfügbare Lehrstellen (minus 12,6 Prozent) und 640 sofort verfügbare Lehrstellensuchende (plus 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr)

gemeldet. Laut AMS entfällt knapp ein Viertel aller österreichweit gemeldeten offenen Stellen auf den oberösterreichischen Wirtschaftsraum.

