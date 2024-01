Wirtschaftskammer und AMS gehen gegen den Arbeitskräftemangel vor

Experten rechnen damit, dass sich die Wirtschaft im Verlauf dieses Jahres wieder erholt – aber nicht in allen Bereichen. "Nach unserer Einschätzung ist zwar die Talsohle erreicht, allerdings gibt es Branchen, die mit großen Sorgen in das Jahr 2024 gehen", sagt Martin Ettinger, Obmann der Wirtschaftskammer (WK) im Bezirk Gmunden. "In der Baubranche gibt es beispielsweise kaum private Investitionen." Generell rechnet Ettinger aber mit einem Ansprung der Konjunktur zur Jahresmittel.