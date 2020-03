Händler fordern Solidarität

Supermärkte könnten über die lebenswichtigen Sortimente hinaus Waren verkaufen.

In einem offenen Brief verweist die Gärtnerei Starkl auf die schwierige Lage in der Branche: Im einzigen Fachhandel mit Frischware, der nicht verkaufen dürfe, würden zig Millionen Gemüsepflanzen und Blumen demnächst eingehen.