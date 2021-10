Arbeitslosigkeit sinkt rasch

Dass sich die Erholung von der Corona-Pandemie auf dem heimischen Arbeitsmarkt auch zu Herbstbeginn fortgesetzt hat, lässt sich an den gestern, Freitag, veröffentlichten Zahlen für Oberösterreich ablesen: 29.143 Menschen in Oberösterreich suchten im September eine Beschäftigung oder waren in Schulung, um ein Viertel weniger als im September des vergangenen Jahres. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vergleichszeitraum von 677.000 auf 691.000.

"Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in allen Bereichen sichtbar, und erstmals seit Juni 2019 liegt die Zahl der Arbeitslosen wieder unter 30.000", sagt der Geschäftsführer des AMS Oberösterreich, Gerhard Straßer. Am stärksten fiel die Erholung in den Sparten Personalüberlassung, Gastronomie und Hotellerie, Handel und Warenherstellung aus. Rückgänge, wenn auch gemäßigtere, gab es in Bau, Verkehr und Gesundheitsbereich. In einigen Bereichen wird die Zahl der Arbeitslosen in den kommenden Monaten durch saisonale Effekte wieder zulegen.

"Schneller als erwartet"

Dass der Motor bei den Betrieben grundsätzlich aber wieder anläuft, zeigt auch die Zahl der offenen Stellen: In Oberösterreich waren es Ende September 31.169, um 12.648 mehr als vor einem Jahr. 2804 sofort verfügbare Lehrstellen stehen 499 Lehrstellensuchenden gegenüber.

Von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt "mit unglaublicher Geschwindigkeit" sprach AMS-Vorstand Johannes Kopf. Beim AMS waren im September 338.514 Menschen arbeitslos oder in Schulung registriert. Zum Vergleich: Im September 2019 waren es 334.000. Ohne Schulungen liege die Arbeitslosigkeit bereits unter dem Vor-Krisen-Niveau, so Kopf.

Arbeitsminister Martin Kocher wertet die Entwicklung als "ein positives Signal, das zeigt, dass die Erholung des Arbeitsmarkts schneller voranschreitet als erwartet". Die Phase 5 der Kurzarbeit werde "nur moderat" in Anspruch genommen, zuletzt gab es Anmeldungen für rund 66.000 Beschäftigte. Das größte Problem sieht Kocher bei den Langzeitarbeitslosen: 120.449 Menschen seien bereits länger als ein Jahr ohne Job. Das ist rund ein Drittel aller Arbeitslosen in Österreich.