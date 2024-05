Topotheken: "Wir sammeln ein, was herumschwirrt"

Verkehrskontrolle 1935 in Waxenberg

Arbeiter der Ziegelei Schirk um 1900, die Mädchenfeuerwehr von Neuhofen an der Krems 1944 oder die Traunseer-Goldhaubengruppe auf dem Grünberg um 1965 – in den 87 oberösterreichischen Topotheken finden sich Tausende kleine und große Schätze, und es werden täglich mehr. Die Topothek ist ein Online-Archiv, das in lokalen Einheiten betrieben wird.