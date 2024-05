Schwächelnde Nachfrage: Lasco reduziert Arbeitszeit

Das Pöndorfer Unternehmen Lasco reagiert auf die schwierige wirtschaftliche Lage mit einer Reduktion der Arbeitszeit: Die 70 Mitarbeiter arbeiten seit 14. Mai 13 Prozent weniger, die Löhne und Gehälter werden um elf Prozent reduziert, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekannt gab. Als Gründe werden die stagnierende Wirtschaft, die hohe Inflation und die angespannten Zinssituation genannt. Die Maßnahme soll bis Jahresende gelten und ist in der seit 1987 dauernden Unternehmensgeschichte einzigartig. Mit dem Schritt will der Betrieb "notwendige Einsparungen" erzielen. Auf Kündigungen soll verzichtet werden: "Jede von uns ausgesprochene Kündigung aufgrund von Arbeitsmangel würde uns als Familienbetrieb nicht nur persönlich treffen, sondern auch unsere Abläufe und Prozesse belasten", so die Geschäftsführer Werner und Johannes Landrichinger.

Lasco ist auf Heutrockung und Heukräne spezialisiert und gilt hier als Innovationstreiber. Zudem werden Holzzangen, Kegelspalter und Mehrzweckgreifer entwickelt und gebaut. 2023 wurde ein Umsatz von 19 Millionen Euro erzielt. Die Exportquote lag bei 60 Prozent. Neben dem deutschsprachigen Raum sind Frankreich und Italien wichtige Absatzmärkte.

