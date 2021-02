Nur Kraft hielt in Zakopane mit

Der Norweger setzte sich vor dem Slowenen Anze Lanisek und Landsmann Robert Johansson, der sich im zweiten Durchgang gleich um 17 Plätze verbesserte, durch. Bester ÖSV-Adler wurde Stefan Kraft als Fünfter. Am Samstag (Sieger Ryoyu Kobayashi) war er dies auch bereits als Zehnter. Michael Hayböck kam auf die Ränge 17 und 25.

Der Mühlviertler Markus Schiffner gewann am Wochenende beide Klingenthal-Springen im Continentalcup.

Für die hoffnungsvolle junge Damen-Garde aus Oberösterreich lief es ebenfalls hervorragend. Vanessa Moharitsch und Julia Mühlbacher gewannen bei der Junioren-WM in Finnland wie im Vorjahr Gold im Team. Die beiden Talente vom ASVÖ SC Höhnhart siegten gemeinsam mit Hannah Wiegele und Lisa Eder. Die für den WSV Bad Ischl startende Elisa Deubler gewann bei den österreichischen Meisterschaften in Villach dazu Schüler-Gold im Sprunglauf sowie in der Nordischen Kombination.