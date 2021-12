Start der Herren-Abfahrt in Beaver Creek verschoben

Mit der Abfahrt am Sonntag steht für die Speed-Fahrer das vierte rennen innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Aleksander Aamodt Kilde gilt auch heute wieder als Top-Favorit. Doch auch der Österreicher Matthias Mayr, der sich am Samstag dem Norweger nur mit 0,66 Sek. geschlagen geben musste, will ganz vorne mitfahren. Der Liveticker zum Mitlesen: