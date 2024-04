Das sagt Hirscher zu seinem Comeback

Das Comeback von Marcel Hirscher im Skirennsport schlägt hoher Wellen, der 35-jährige Salzburger selbst versucht jetzt bei den Spekulationen das Tempo herauszunehmen. Unter dem Titel "Marcel Hirscher erwägt Rückkehr ins Renngeschen" meldete sich der Ski-Star, der zukünftig für die Niederlande starten wird, in einer Aussendung zu Wort. Dabei heißt es, es sei vorstellbar, in Zukunft "sporadisch" wieder bei Skirennen an den Start zu gehen.

"Ich bin vor fünf Jahren zurückgetreten und jetzt 35 Jahre alt – dementsprechend muss man meine Idee auch einordnen: Ich hätte gerne die Möglichkeit ab und zu Rennen zu fahren, einfach, weil es mir Spaß macht", beschreibt Hischer seine Motivation. Noch ist seine Rückkehr ins Renngeschehen Theorie. Organisatorische Weichenstellungen, um gegebenenfalls überhaupt startberechtigt zu sein, hat er vorsorglich dennoch bereits jetzt vorgenommen. Im partnerschaftlichen Austausch mit dem Österreichischen Skiverband und der Nederlandse Ski Vereniging (NSV) hat sich für die Umsetzung seines Vorhabens eine sinnvolle Lösung herauskristallisiert: Als Inhaber eines österreichischen und niederländischen Passes – seine Mutter ist Niederländerin – wird Hirscher die Option nützen, künftig offiziell für die Niederländische Skivereinigung zu starten.

"Zukunft des ÖSV gehört den jungen Athleten"

"Diese Möglichkeit zu haben, stiftet für alle die größte Synergie: Die Zukunft im ÖSV gehört den jungen Athleten und deshalb möchte ich nicht, dass meinetwegen Ressourcen gebunden, Ausnahmeregeln gemacht oder Startplätze freigehalten werden. Ich bin mit dem ÖSV im besten Einvernehmen und dankbar für alles, was wir erreicht haben – mein neues Projekt ist in Holland einfacher umzusetzen", sagt Hirscher. Und verweist auf einen zusätzlichen Mehrwert der Lösung im Interesse beider Länder: Die Skibegeisterung in den Niederlanden ist enorm, mit 2,2 Millionen Skifahrern und jährlich 6,7 Millionen Nächtigungen in österreichischen Skiorten zählt das Land zu den stärksten Herkunftsmärkten für den heimischen Wintertourismus.

"Marcel hat für den Skisport Enormes geleistet"

"Als ÖSV haben wir uns natürlich sehr bemüht, Marcel Hirscher im Falle einer Rückkehr in den alpinen Rennsport bestmögliche und auch individuelle Rahmenbedingungen zu bieten und konnten ihm diese auch in einem persönlichen Austausch näherbringen. Natürlich bedauern wir seine Entscheidung sehr, aber schlussendlich haben wir dann auch die Entscheidung von Marcel mitgetragen. Marcel hat für den Skisport weltweit, in Österreich und den ÖSV Enormes geleistet. Als Wertschätzung dafür und im Sinne der Internationalität des Skisports hat die Präsidentenkonferenz des ÖSV seinem Wunsch nach einem Verbandswechsel zugestimmt", sagt Christian Scherer, Generalsekretär des ÖSV.

Frits Avis, General-Sekretär des Niederländischen Skiverbandes, erklärt: "Die Tatsache, dass Marcel Hirscher beabsichtigt für den Niederländischen Skiverband anzutreten, ist eine absolute Ehre und ein Impuls von gesellschaftlichem Wert für unser Land. Marcel ist eine globale Ikone und Inspiration für alle Skifahrer: Interesse, Begeisterung und Stolz in den Niederlanden werden steigen, junge Talente werden sehen, wie Träume wahr werden können und unsere Besten im Skisport werden in ihm ein Vorbild haben, das sie über sich hinauswachsen lässt. Für diese Perspektive danken wir Marcel und besonders auch unseren Freunden vom Österreichischen Skiverband, die diese Lösung mit unterstützt und mit ermöglicht haben."

Nach der partnerschaftlichen Übereinkunft auf Verbandsebene wird nun in einem nächsten Schritt ein offizieller Antrag auf Änderung der Lizenzregistrierung an das dafür zuständige FIS-Council übermittelt.

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl

