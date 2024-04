Sensation: Marcel Hirscher offenbar vor Weltcup-Comeback

Laut "Tiroler Tageszeitung" soll der achtfache Gesamtsieger, der 2019 zurückgetreten war, allerdings nicht für Österreich, sondern die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter, auf die Pisten zurückkehren. Dafür habe der Salzburger, der 2021 seine eigene Skimarke "Van Deer" gründete, um einen Nationenwechsel angefragt, hieß es in dem Bericht.

Möglicher Anreiz für Hirscher: In der kommenden Saison geht die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar) und damit in Salzburg in Szene.

Lesen Sie auch: Wegen Van Deer-Logo: FIS drohte Kristoffersen mit Lizenz-Entzug

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher

Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.