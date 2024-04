Ski-Legende Vonn bekam ein neues Knie

Seit ihrem Karriereende vor fünf Jahren hat sich Lindsey Vonn ein neues Knie gewünscht. Nun hat sie es endlich bekommen. Die US-Amerikanerin zeigte auf Instagram Einblicke in den Tag der Operation. Während ihrer aktiven Laufbahn plagten Vonn immer wieder Probleme mit dem Knie, zahlreiche Verletzungen haben sie immer wieder zurückgeworfen.

Vor wenigen Wochen hatte die ehemalige Ski-Königin in einem Interview mit der "Sport Bild" erklärt, "nie wieder in meinem Leben schmerzfrei" zu sein. "In meinem rechten Knie stößt Knochen auf Knochen. Ich hatte alle zwölf bis 14 Monate Operationen, damit ich weiter funktionieren kann."

Svindal "muss mehr davon wissen"

Jetzt gab die 39-Jährige auf Instagram bekannt: "Ich habe mein Knie austauschen lassen. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Nähere Details folgen bald." Eine der Personen, die unter ihrem Beitrag kommentiert haben, war Aksel Lund Svindal. Der Norweger schrieb: "Ich muss mehr darüber wissen:" Auch er war stets von Knieverletzungen betroffen.

Vonn gewann in ihrer Karriere 82 Weltcup-Rennen, vier große Kristallkugeln, eine Olympia-Goldene und zwei WM-Titel. Am 10. Februar 2019 trat sie offiziell vom Skirennsport zurück.

