Saalbach übernimmt Weltcup-Rennen von Yanqing

Am 15. und 16. Februar hätten auf den Olympiastrecken von 2022 in Yanqing nördlich von Peking eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden sollen. Gestern wurde das Rennen abgesagt. Obwohl das Risiko in Yanqing niedrig ist sei, müssten Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten und aller Beteiligten Priorität haben, teilte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einer Aussendung mit.

Die Abfahrt wird nun am 13. Februar (12.45 Uhr), der Super-G am 14. Februar (11.00 Uhr) in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen.

"Trotz der kurzen Vorbereitungszeit wird es möglich sein, eine für Abfahrt und Super-G professionell präparierte Piste am Zwölferkogel mit Unterstützung der Bergbahnen bereitzustellen", teilte der ÖSV in einer Aussendung mit.