Nach 20 Operationen: Nina Ortlieb quält sich in St. Lorenz am Mondsee für ihr Comeback

Schwitzen für den Winter: Österreichs Ski-Damen Nina Ortlieb, Christina Ager, Ariane Rädler, Michelle Niederwieser, Lena Wechner und Magdalena Egger weilen noch bis Freitag im 4S-Hotel Eichingerbauer in St. Lorenz am Mondsee, wo sie sich im ersten von drei Konditionscamps für die kommende Saison mit dem Höhepunkt WM 2025 in Saalbach schinden.