Marcel Hirscher hat bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" auf ServusTV ein Machtwort gesprochen. Nachdem Fabel-Bestzeiten im ÖSV-Stangen-Riesentorlauftraining und ein Social-Media-Video mit schneidigen Schwüngen im Schnee die Runde gemacht hatten, wurde über ein mögliches Comeback des achtmaligen Gesamt-Weltcup-Triumphators spekuliert. Der 31-jährige Annaberger schloss eine Rückkehr aber dezidiert aus.

"Keine Chance – und auch keine Lust. Ich will nicht sagen, dass ich alles verlernt habe. Es ist alles gespeichert, und ich kann es sehr schnell abrufen. Dennoch würde es mich überhaupt nicht freuen, wieder Tag für Tag in diesem Rad drinnen zu sein", sagte Hirscher.

Der Olympiasieger und Weltmeister ist zufrieden, wie sein Leben im Moment läuft. "Ich habe momentan die Traumsituation, mir den Tag gestalten zu können, wie ich will. Klar sind gewisse Verpflichtungen dabei, für die ich auch dankbar bin. Es gibt auch einige Projekte, die mir wichtig sind und mich freuen", erläuterte Hirscher, der unter die Ausrüster gehen wird. "Das neue Produkt, das 2021 herauskommt, sind die letzten Überreste aus meiner Tüftlerei. Ich bin stolz darauf, das auf der Piste zu sehen. Und ich bin Mitbegründer eines Start-ups, mit dem wir Slow Fashion produzieren – soll heißen: weniger ist mehr", umreißt der Familienvater seine Projekte.

Den Weltcup-Zirkus verfolgt Hirscher aus der Distanz. Sein Thronfolger in der Saison 2019/20, Aleksander Aamodt Kilde (Nor), sei ein würdiger Gewinner der großen Kristallkugel gewesen. "Schlussendlich hat der Beste gewonnen, keine Frage. Ich war nicht so sehr über die Einzelleistungen verwundert, sondern über taktische Fehler oder ungewohnte Ausfälle", analysierte Hirscher, der am 4. September 2019 seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben hatte. Er gewann 67 Weltcuprennen. Ein 68. Sieg gesellt sich definitiv nicht hinzu.

