ÖSV-Ass kehrt nach Babypause in den Ski-Zirkus zurück

"Ich hatte immer geplant, in den Weltcup zurückzukehren, nur musste ich mir darüber klar werden, ob ich in puncto Geschwindigkeit wieder ans Limit gehen kann", wird die 33-Jährige in der ÖSV-Aussendung zitiert.

Beim Weltcup-Finale in Saalbach war die Steirerin bereits als Vorläuferin im Einsatz. "Im Training mit meinen Kolleginnen und nach Saalbach als Vorläuferin wusste ich, dass dieses Kapitel für mich noch nicht abgeschlossen ist."

Tippler wird ab Mai wieder offiziell im Damen-Weltcupteam aufscheinen.

"Natürlich musste auch familiär abgeklärt werden, dass für meine kleine Tochter Mia bestens gesorgt sein wird, während ich mit dem Renntross unterwegs sein werde. Außerdem möchte ich zeigen, dass man als Mutter immer noch Höchstleistungen im Spitzensport erbringen kann und es möglich ist, Familie und Beruf im Profisport zu vereinen", ergänzt Tippler.

Dafür verliert der ÖSV zwei Speed-Damen: So haben sowohl Sabrina Maier als auch Michaela Heider heute ihr Karriereende bekannt gegeben.

