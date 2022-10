Ab 18:15 Uhr live: Black Wings gastieren in der neuen Klagenfurter Halle

Klagenfurter AC - Black Wings Linz

"Es wird für sie ein besonderes Spiel werden, weil es das erste in der neuen Halle sein wird. Auch für mich wird es ein besonderes Spiel werden, weil ich viele bekannte Gesichter und Wegbegleiter sehen werde. Ich freue mich schon richtig", sagt Ex-KAC-Spieler Martin Schumnig vor seinem ersten Auftritt als Gegner in der ehemaligen Messehalle 6, die ab sofort Heidi-Horten-Arena heißen wird.

Die Arena wird ausverkauft sein und die Linzer werden in einem wahren Hexenkessel bestehen müssen. "Wenn in Klagenfurt die Bude voll ist, dann ist immer gute Stimmung", sagt Schumnig.

Klagenfurt will Revanche

"Nach der Niederlage in Linz wollen wir uns daheim rächen. Wir waren nicht zufrieden mit dem, was wir gezeigt haben. Aus unserer Sicht war die Niederlage unnötig. Das gilt es nun besser zu machen und gleich mit einem Sieg in die neue Heidi-Horten-Arena zu starten, das wäre perfekt", sagt der gebürtige Alkovener Lukas Haudum. Ein sehr guter Freund von Haudum möchte den Klagenfurtern "die Party in der neuen Halle gleich einmal versauen". Stefan Gaffal sprach im Eisbrecher-Podcast unter anderem auch über das Premierenspiel in der neuen Klagenfurter Arena.

