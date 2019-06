Hartes Auftakt-Los für Thiem in Wimbledon

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat am Freitag für die erste Wimbledon-Runde ein hartes Los erwischt. Der 25-jährige trifft auf den US-Amerikaner Sam Querrey. Der 31-Jährige ist in der Weltrangliste nur auf Rang 79, stand aber 2017 im Wimbledon-Semifinale. Im Jahr davor hatte er das Viertel-, 2010 das Achtelfinale erreicht. Am (heutigen) Freitag spielt Querrey im Eastbourne-Halbfinale.

Thiems engerer Landsmann Dennis Novak trifft nach erfolgreich überstandener Qualifikation auf den Ungarn Marton Fucsovics. Gegen den 27-jährigen Weltranglisten-50. aus Budapest hat der 25-jährige Niederösterreicher noch nie gespielt. Fucsovics hat keine besondere Rasen-Bilanz, kassierte in den beiden vergangenen Jahren ohne Satzgewinn Wimbledon-Auftaktniederlagen.

Sollte Thiem erstmals ins Wimbledon-Viertelfinale vorstoßen, könnte es laut Papierform zu einer Neuauflage des French-Open-Finales gegen den Spanier Rafael Nadal kommen. Thiem befindet sich in der unteren Tableau-Hälfte zuoberst, in dem ganz unten der Schweizer Wimbledon-Rekordsieger Roger Federer zu finden ist. Auch Novak spielt in der unteren Hälfte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem

Roger Federer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.