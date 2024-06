Georg Enzenberger und die Sehnsucht nach Hawaii

Am Sonntag steigt in Klagenfurt die 25. Ausgabe des Triathlon-Spektakels. Mehr als 3000 Athleten aus aller Welt starten ab 6.30 Uhr mit dem Sprung in den Wörthersee in das Langdistanz-Abenteuer: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. "Das Heimrennen mit so vielen Fans ist richtig lässig. Das hilft vor allem auf der Laufstrecke, wenn es hart wird und du dann ständig angefeuert wirst", ist die Vorfreude beim Eferdinger Georg Enzenberger groß.