WSC/Hertha präsentiert neuen Sportchef

Fußball-Regionalligist WSC/Hertha stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Noch-Kicker Harun Sulimani hat der Drittligist aus der Messestadt einen neuen Sportchef präsentiert.

In dieser Saison war der 31-Jährige bisher noch als Kicker aktiv, stand in 16 Spielen in der dritthöchsten Spielklasse für die Welser auf dem Platz.

Nachdem die Entscheidung bezüglich eines neuen sportlichen Leiters gefallen ist, ist bis dato noch unklar, welcher Trainer die Welser in der kommenden Saison aufstellen wird. Emin Sulimani, Bruder von Neo-Sportchef Harun, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert. Vielleicht steigen durch die Beförderung des Familienmitglieds jetzt ja die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit...

