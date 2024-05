16. Titel: Der "Meistermacher" hat schon wieder zugeschlagen

"Ich habe mir den Titel so irrsinnig gewünscht. Besonders freue ich mich schon auf mein neues Auto-Kennzeichen ,MMM 16‘", sagte Gerhard Mittermayr mit einem Schmunzeln. "MMM 16" steht für "Meistermacher Mittermayr 16". Der Trainer vom ATSV St. Martin/Traun lässt nämlich die aktuelle Anzahl seiner Meistertitel stets auf seinem Kfz-Kennzeichen verewigen.

Mit dem gestrigen 3:1 beim 1b-Team von Donau Linz fixierte das Mittermayr-Team in der 2. Klasse Mitte den Aufstieg – es war der insgesamt 16. Titel in der Trainerkarriere des 71-Jährigen. Ob auch Mittermayr den Aufstieg mitmacht, steht noch nicht fest. An Angeboten mangelt es ihm nicht – vor allem Teams, die Meister werden wollen, wecken sein Interesse: "Ich kann mir vorstellen, noch einmal einen Verein zu übernehmen, der aufsteigen will."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

