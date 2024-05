Regionalliga: Drei Klubs müssen absteigen

Es ist eine Entscheidung, die auch für die oberösterreichischen Klubs Konsequenzen hat: Mit dem DSV Leoben wurde dem nächsten Fußball-Zweitligisten die Lizenz für die kommende Saison entzogen. Damit werden die Steirer in der kommenden Saison nach dem Zwangsabstieg einen Platz in der Regionalliga Mitte für sich beanspruchen – und zumindest auf den ersten Blick den Regionalliga-Abstiegskampf verschärfen, in den im Frühjahr auch die OÖ-Klubs Junge Wikinger Ried und UVB Vöcklamarkt verwickelt