Vorwärts-Kapitän Prada wechselt in die OÖ-Liga

In dieser Saison will Alberto Prada mit Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr noch den Klassenerhalt feiern - ab Sommer wird der 34-jährige Spanier den Traditionsverein verlassen. Beim Vorwärts-Mitglieder-Stammtisch im Februar gab Prada bekannt, dass er seinen auslaufenden Vertrag in Steyr nicht verlängern und seine Profi-Karriere beenden wird.

Jetzt steht auch die nächste Station des Ex-Profis fest: Prada wird unweit von Steyr bei OÖ-Ligist Dietach andocken. Auch Dietach-Sportchef Harald Schreiberhuber kann auf OÖN-Nachfrage bestätigen: "Albert Prada steht als Sommer-Neuzugang von Dietach bereits fest."

