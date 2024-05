Ein Drittliga-Absteiger steht bereits fest

Gute Nachricht für die OÖ-Drittligisten Vöcklamarkt und Junge Wikinger: Mit Liga-Rivale Bad Gleichenberg steht der erste Absteiger bereits fest. Die Steirer ziehen sich freiwillig aus der dritthöchsten Spielklasse zurück. "Leider ist es uns nicht gelungen, dauerhaft junge Funktionäre zu finden, die den Fußball auf diesem Niveau in Bad Gleichenberg weiterführen", sagt Trainer Peter Hochleitner.

Die Steirer sind als Vorletzter aktuell auch sportlich in akuter Abstiegsnot – mit dem freiwilligen Rückzug werden sie am Saisonende an die letzte Stelle der Regionalliga Mitte gereiht, womit die um den Klassenerhalt kämpfenden OÖ-Teams bei aktuell drei Absteigern nur mehr zwei andere Drittligisten hinter sich lassen müssten, um gerettet zu sein. "Jeder Konkurrent weniger ist gut", sagt Sportchef Omer Tarabic, dessen Team heute Tabellennachbar ASK Klagenfurt empfängt. "Das ist eine Mannschaft, die etwas unter dem Radar fliegt. Sehr spielstark mit einigen Ex-Profis in den Reihen."

Um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es auch für die Jungen Wikinger: Die Innviertler gastieren im Amateurduell beim LASK.

