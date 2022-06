Die Unterhaus-Saison geht in dieser Woche in die Verlängerung: In zwölf Relegations-Duellen geht es um Auf- oder Abstieg. Der OÖ-Fußballverband hat am heutigen Montag folgende Paarungen bekannt gegeben: Das sind die Relegationsduelle 2022: Landesliga - Bezirksliga SPG FC Blau Weiß Linz Amateure (LLO) - Bad Hall (BO) Schwanenstadt (LLW) - Gschwandt (BS) Bezirksliga - 1. Klasse Haibach ob der Donau (BN) - Doppl-Hart (1. M) SPG SK Vorwärts/ATSV Juniors (BO) - SC St. Valentin (1. NO) SPG