Kann Wallern heute nachlegen?

Die SPG Weißkirchen/Allhaming übernahm mit dem 1:0 gegen Donau Linz am Donnerstag die Tabellenführung in der höchsten Liga des Bundeslandes. Auch Bad Schallerbach bleibt nach dem 4:2 im direkten Duell gegen ASK St. Valentin im Rennen um die Winterkrone.

Heute könnte die SPG Wallern St. Marienkirchen nachziehen und den ersten Platz zurückerobern: Das Team von Trainer Rainer Neuhofer gastiert bei Mondsee – und hofft vor allem auf seine Auswärtsstärke: Auf fremden Plätzen haben die Trattnachtaler als einzige Mannschaft noch kein Spiel verloren, fuhren vier Siege ein und holten drei Unentschieden. Oedt gastiert in Bad Ischl. Mit einem Dreier hätte der amtierende Meister vor der Abschlussrunde des ersten Saisondurchgangs ebenfalls noch gute Herbstmeisterchancen.