Ex-Sportchef der SV Ried heuert bei Jugendverein im Unterhaus an

Die USV Neuhofen startete mit dem Punktemaximum von neun Zählern aus drei Partien in die neue Spielzeit der Bezirksliga Süd. Mitverantwortlich dafür ist seit Kurzem auch ein bekannter Mann an der Seitenlinie: Ex-Ried-Profi und Sportdirektor Thomas Reifeltshammer bildet seit Sommer gemeinsam mit Heinz Etzlinger und Markus Friedwagner das Neuhofner Trainer-Trio. „Wir freuen uns, Thomas als Cheftrainer im Team zu haben. Aufgrund seiner großen Erfahrung können wir alle von seinem Engagement profitieren“, sagt Neuhofens Sportchef Daniel Peer.

"So lange ich Zeit und Ressourcen habe, helfe ich gerne mit. Hier habe ich in meiner Jugend Fußball gespielt, jetzt will ich dem Klub auch etwas zurückgeben. In der ersten Reihe stehe ich aber nicht", sagt Reifeltshammer, der bei Neuhofen auch mit einem Familienmitglied aktiv ist: Bruder Michael ist der Torjäger der Innviertler.

Ob für den ehemaligen Bundesliga-Funktionär auch das Trainergeschäft eine Alternative ist? "Ich kann hier meine ersten Erfahrungen sammeln und halte mir alle Möglichkeiten offen."

