Treffsicherer Monschein und heimlicher Gewinner

Kaum Rückschlüsse ließ der 4:0-Cup-Erfolg der SV Guntamatic Ried in Stadlau zu. Bereits nach zwölf Minuten war der Wiener Stadtligist wegen des Torraubs von Christian Libic dezimiert – es entwickelte sich eine Powerplay-Partie der Innviertler.

Allein deswegen konnte man die künftig mehrmals angestrebten Systemwechsel der Wikinger innerhalb einer Partie kaum beobachten. Die 3-4-3-Grundformation soll im Spiel gegen den Ball im Anlaufverhalten einer 4-4-2-Ausrichtung weichen. Im Angriff dürfte Neuzugang Christoph Monschein die Nase gegenüber Seifedin Chabbi vorne haben.

Ein unscheinbarer Gewinner der Vorbereitung war David Ungar: Der 22-Jährige war im Vorjahr zum Klub gekommen und sofort an Zweitligist FAC verliehen worden, wo er in 29 Spielen auf dem Platz stand. Aufgrund der Verletzung von Matthias Gragger bekam der eigentliche zentrale Mittelfeldspieler die Chance, den rechten Part der Rieder Dreierkette zu übernehmen. Ob er auch zum Start gegen Rapid in der ersten Elf steht? Gragger befindet sich schon wieder auf dem Weg zurück.