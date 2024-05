4:0 – SV Ried fixiert Vizemeister-Titel

Die Rieder Kicker jubeln in Lafnitz

Nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen Lafnitz können die Innviertler nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden.

In der Steiermark gelang dem Team von Trainer Maximilian Senft ein Auftakt nach Maß: Sandro Schendl, der statt des an der Wade verletzten Fabian Wohlmuth in die Startelf gerückt war, traf nach drei Minuten zum 1:0. Bereits nach 13 Minuten fiel eine kleine Vorentscheidung: Lafnitz-Verteidiger Cory Sene sah wegen Torraubs die Rote Karte.

In Überzahl spielte Ried seine Klasse aus: Ante Bajic legte in der 19. Minute das 2:0 nach, Mark Grosse traf nach einer halben Stunde vom Elfmeterpunkt. Fabian Rossdorfer erzielte im Finish (79.) den 4:0-Endstand. Bitter: Bajic musste bereits nach seinem Tor vom Platz – der Stürmer hatte zuvor einen Schlag abbekommen, wurde vorsichtshalber ausgewechselt.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

