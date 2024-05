Kriminalität: "Schulen sind Spiegel der Gesellschaft"

Unrühmlicher Spitzenreiter bei den Straftaten an Oberösterreichs Schulen ist eindeutig die Stadt Linz: 268 Mal wurden Schüler im vergangenen Jahr wegen diverser Strafhandlungen angezeigt. Das sind mehr als doppelt so viele Anzeigen wie noch 2021. Aber auch in den übrigen oberösterreichischen Bezirken (mit Ausnahme von Grieskirchen und Eferding) weist der Trend ganz klar nach oben.