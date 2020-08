Boateng verletzt: SV Ried intensiviert vor Saisonstart Suche nach Innenverteidiger

„Ein Testspiel bringt immer wichtige Erkenntnisse. Die Mannschaft hat Siegeswillen gezeigt, die Mentalität war gut“, sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner im OÖN-Gespräch nach dem Vormittagstraining am Mittwoch. Am Dienstagabend absolvierte der Bundesliga-Aufsteiger das erste Testspiel nach der kurzen Pause. Der deutsche Viertligist Wacker Burghausen hatte gegen die Innviertler beim 1:5 keine Chance. Baumgartner setzte 22 Feldspieler und zwei Torhüter ein. Zwei Systeme (4-2-3-1 und 4-4-2) wurden gespielt.

Mit Innenverteidiger Tode Djakovic, Linksverteidiger Michael Lercher, und den Stürmern Sadam Sulley und Desire Segbe Azankpo kamen auch vier Testspieler zum Einsatz. Lercher wird, wie berichtet, mit hoher Wahrscheinlichkeit verpflichtet. Djakovic dürfte keine Option für eine Verpflichtung sein, Sulley machte in den bisherigen Trainingseinheiten einen guten Eindruck. Er wird laut OÖN-Informationen noch weiter getestet. Ob Torhüter Filip Dmitrovic ein Angebot des Vereins annimmt, ist noch offen. Seine sportliche Ausgangsposition hat sich durch die Verpflichtung von Samuel Sahin-Radlinger verschlechtert.

Video: Torhüter Sahin-Radlinger bei einer intensiven Trainingsübung

Auf der Innenverteidigerposition hat man bei der SV Ried dringenden Handlungsbedarf, denn Kennedy Boateng hat sich laut Baumgartner erneut eine muskuläre Verletzung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Mit den Leistungen der ehemaligen Ried-Kicker Patrick Möschl und Seifedin Chabbi , die derzeit bei den Trainingseinheiten dabei sind, zeigt sich Baumgartner durchaus zufrieden: „Sie machen einen guten Eindruck“, sagt Baumgartner. Beide Spieler dürfen einem Engagement bei der SVR nicht abgeneigt sein.

Um für die Saison 2020/2021 nach der sehr kurzen Pause gewappnet zu sein, brauche man mindestens 25 Spieler im Profikader, sagt Baumgartner. In eineinhalb Wochen fällt im ÖFB-Cup (Auswärtsspiel in Gleisdorf) der Startschuss für die SV Ried. Bis dorthin soll zumindest ein Innenverteidiger verpflichtet werden. „Was wir aber jetzt sicher nicht machen werden, sind Schnellschüsse“, sagt Baumgartner, denn das Grundgerüst des Kaders stehe. Ob Philipp Hütter von Austria Klagenfurt, der mittels Pressemitteilung am Montag bereits als Neuzugang präsentiert wurde, die OÖN haben berichtet, ein Teil dieses Grundgerüsts sein wird, ist offen. Sicher ist: das sowieso eher angespannte Klima zwischen der SV Ried und dem Aufstiegskonkurrenten der vergangenen Saison wird sich dadurch nicht verbessern.

