Rückerstatten oder spenden: So wickelt der LASK das United-Match ab

Rückblick auf den 12. März: Der LASK verliert das Hinspiel im Achtelfinale der Fußball-Europa-League 0:5 gegen Manchester United. Rund 14.000 Fans hätten im ausverkauften Linzer Stadion bei diesem „Jahrhundertmatch“ dabei sein sollen, doch es wurde wegen der Corona-Pandemie zu einem Geisterspiel. Wer Tickets hatte, kann sich in Bälde den Eintrittspreis zurückerstatten lassen oder den Betrag großzügigerweise spenden. Einige hatten bereits in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken angekündigt, diesen Weg für ihren Herzensklub beschreiten zu wollen.

Das ist die Botschaft des LASK:

Die Rückerstattung von Tickets für das Heimspiel gegen Manchester United beginnt am Dienstag, 31. März (10 Uhr).

Die Ticket-Rückerstattung wird dreißig Tage lang – beginnend am Dienstag, 31. März um 10 Uhr – ausschließlich im Online-Ticket-Shop des LASK möglich sein. Für die Rückerstattung ist daher ein Webshop-Zugang notwendig.

Rund 320 Dauerkarten-Besitzer verfügen über keinen derartigen Zugang. Alle Betroffenen werden am Montag, 30. März per Mail kontaktiert und automatisch mit einem Webshop-Zugang ausgestattet. Dauerkarten-Besitzer, deren Mail-Adresse dem LASK nicht vorliegt, werden gebeten, sich per Mail an ticket@lask.at zu wenden.

So funktioniert’s

Für die Rückerstattung ist die Eintragung Ihrer IBAN (Internationale Bankkontonummer) erforderlich. Ihre IBAN finden sie z.B. auf ihrer Bankomatkarte oder im Online-Banking-System ihrer Bank. Die IBAN-Nummer können Sie im Ticket-Shop im Menü „Mein Konto -> Meine Kundendaten -> Bankgutschriften“ eintragen.

Anschließend finden Sie wie beim Kauf regulärer Match-Tickets das Schaltfeld „Rückerstattung ManUnited“ im Online-Shop. Über dieses Feld können Sie auswählen, welches Ticket Sie rückerstattet bekommen möchten. Das Online-Tool ermöglicht Ihnen zudem, aktiv auf eine Rückerstattung zu verzichten. Möchten Sie dies tun, bestätigen sie einfach während des Rückerstattungs-Vorgangs das Feld „Spende“.

Aufgrund technischer Beschränkungen muss die Rückerstattung für jedes einzelne Ticket separat erfolgen. Haben Sie also zwei Karten gekauft, müssen Sie zwei Mal eine Rückerstattung anfordern.

