Vorwärts sucht im Heimspiel gegen Vöcklamarkt Weg aus Ergebniskrise

Der SK Vorwärts Steyr befindet sich nach vier Niederlagen in Folge auf sportlicher Talfahrt in der Regionalliga Mitte. Heute, Freitag, 19 Uhr, soll im Heimspiel gegen Vöcklamarkt die Trendwende geschafft werden. Verlieren die Rot-Weißen erneut, droht die Mannschaft von Trainer Markus Eitl noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Gelingt ein Sieg, zieht das Abstiegsgespenst wohl endgültig an der Volksstraße vorbei.