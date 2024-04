Uniqa: Prämienplus im Vorjahr

Uniqa hat in Oberösterreich die Prämieneinnahmen von 508,2 auf 537,5 Millionen Euro erhöht. Bei der Schaden-/Unfallversicherung war das Prämienplus mit fast zehn Prozent am höchsten, allerdings würden auch die Schadenzahlungen steigen. Die Prämien bei der privaten Krankenversicherung stiegen von 120,5 auf 130,4 Millionen Euro.

In Oberösterreich hat die Uniqa in diesem Bereich 37 Prozent Marktanteil und ist damit Marktführer. Lediglich bei der Lebensversicherung habe es leichte Rückgänge gegeben, sagt der oberösterreichische Landesdirektor Alexander Schinnerl. Neben der Versicherung würde Uniqa Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das Tochterunternehmer Mavie hat Zuhausetests für Blut, psychosoziale Coachings in Unternehmen sowie 24-Stunden-Pflege im Angebot. Dazu würden 245 Millionen Euro in den Aus- und Neubau von privaten Kliniken investiert. In Oberösterreich ist Uniqa Partner der Gesundheitstouren der OÖN. Auch das Ökosystem Wohnen will Uniqa bespielen. Dort sollen neben Versicherungen auch Dienstleistungen wie eine Plattform für Handwerker angeboten werden.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher