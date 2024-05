Auch 4. KV-Runde in chemischer Industrie ohne Ergebnis

Am 14. Mai soll weiter verhandelt werden. Arbeitgeber-Chefverhandler Berthold Stöger kritisierte die Gewerkschaft dafür, dass die Verhandlung "trotz eines verbesserten Angebots der Arbeitgeber gescheitert sei.

Arbeitgeber wollen Paradigmenwechsel

"Angesichts der schlechten Wirtschaftsdaten der Branche sowie der gesunkenen und voraussichtlich weiter sinkenden Inflation" sei ein "Paradigmenwechsel" nötig, so Stöger. Die Produktion sei im Vorjahr um 10,4 Prozent zurückgegangen und die Aufträge seien weiter rückläufig. Die Chemie-Abschlüsse der letzten zwei Jahre hätten den Beschäftigten eine Erhöhung von insgesamt 15,3 Prozent gebracht. Derzeit bieten die Arbeitgeber eine durchschnittliche Erhöhung von 4,3 Prozent plus einer einmaligen Mitarbeiterprämie in der Höhe von netto 500 Euro pro Mitarbeiter.

Gewerkschaft droht mit Maßnahmen

Die Gewerkschaft lehnt laut eigener Aussendung das Angebot ab, weil es "deutlich unter der durchschnittlichen Inflationsrate von 6,33 Prozent" liege, eine verbessertes Angebot am 14. Mai sei nötig. Die Gewerkschaft droht auch gleich: "Vom 15. bis zum 17. Mai werden in ganz Österreich Betriebsversammlungen einberufen und anschließend weitere gewerkschaftliche Maßnahmen beschlossen, sollte es am 14. Mai zu keinem Abschluss kommen ", so die Verhandler der Gewerkschaften PRO-GE und GPA.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper