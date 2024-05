Wie aus Geflüchteten IT-Fachkräfte werden

Infoabend für Geflüchtete in der Coders.Bay.

Ja, sie fühlen sich schon bereit für den Arbeitsmarkt, brennen darauf, das in den vergangenen Monaten Gelernte in der Praxis anzuwenden, Teil eines Unternehmens zu sein. Im Kursraum der Coders.Bay, der Programmierschmiede in der Linzer Tabakfabrik, sitzen zehn Menschen unterschiedlicher Herkunft. Sie sind 16 bis knapp 40 Jahre alt und mussten aus ihren Heimatländern flüchten – Frauen wie Männer, teilweise mit abgeschlossenen Berufen. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte.