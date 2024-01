Wechselt der LASK seinen Ausrüster?

Ab der kommenden Saison werden einige Klubs der Fußball-Bundesliga mit Trikots von neuen Ausrüstern auf dem Spielfeld zu sehen sein. Geht es nach "sportsbusiness.at", soll auch der LASK dazugehören.

Aktuell tragen die Athletiker Dressen von Sponsor und Ausstatter BWT. Der Sponsor erweiterte 2019 sein Geschäftsfeld auch in Richtung Trikots. Der Grund: Die UEFA schreibt vor, dass nur ein Sponsor auf den Trikots zu sehen sein darf. Da BWT aber zum Ausrüster erweitert wurde, war auch das BWT-Logo zu sehen. Wie 'sportsbusiness.at' nun exklusiv in Erfahrung gebracht hat, dürfte sich der Ausrüster der Schwarz-Weißen in der kommenden Spielzeit jedoch ändern: Demnach sollen die Linzer eine Vereinbarung mit Adidas schließen.

Auch die Wiener Austria steht laut 'Kurier' nach 24 Jahren mit Nike vor einem Ausrüster-Wechsel, nun soll es Macron werden.

Von Nike zu Puma?

Bereits vor einem Jahr wurde über einen möglichen neuen Ausrüster-Deal von Serienmeister Salzburg berichtet: Nachdem die Mozartstädter 2014 von Adidas auf Nike wechselten, unterzeichneten sie einen Zehn-Jahre-Kontrakt mit dem Mega-Konzern.

Der läuft 2024 aus und soll nicht verlängert werden. Wie „sportsbusiness.at“ berichtete, soll ein Wechsel zu Puma bereits beschlossene Sache sein. Das soll sich auch im Ausrüstervertrag niederschlagen, der Salzburg weitere Millionen einbringen wird.

