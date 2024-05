Ohlsdorf: Wie genügend Gründe gegen eine UVP gefunden wurden

Die Causa rund um das umstrittene Betriebsbaugebiet Ehrenfeld II in Ohlsdorf wirft auch nach zweieinhalb Jahren immer wieder Fragen auf. Zuletzt geriet Umweltanwalt Martin Donat in die Kritik. Er soll die Rodung der knapp 19 Hektar Wald ermöglicht haben, indem er half, die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für nicht notwendig zu erklären. Wie berichtet, hat der Bundesrechnungshof in einem Prüfbericht festgestellt, dass die Rodung so nie passieren hätte dürfen.