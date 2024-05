Auch auf dem Handelsparkett an der New Yorker Wall Street ist im Winter eher mehr los als im Sommer.

Aktien im Mai verkaufen und nach dem Sommer wieder investieren: Darum geht es in dem Börsen-Sprichwort "Sell in May and go away". Nicht ganz klar ist, wo und wann der Ursprung für das Zitat ist, jedenfalls im angelsächsischen Raum im 19. oder frühen 20. Jahrhundert.